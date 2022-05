Milan | Montolivo | “Incredibile l’empatia che Pioli ha creato con la squadra”

Advertising

stefano_gatto97 : RT @CalcioNews24: #Montolivo esalta il lavoro di #Pioli al #Milan - CalcioNews24 : #Montolivo esalta il lavoro di #Pioli al #Milan - MilanSpazio : Montolivo non ha dubbi: “È lui il vero top player del Milan!” - gilnar76 : Montolivo su Leao: «In A sposta gli equilibri, un capolavoro di Pioli» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - CalcioOggi : Montolivo: 'Pioli, lavoro fantastico! E' uno dei più moderni in Serie A' - Milan News -

L'ex rossoneroha parlato del lavoro di Pioli sulla panchina delRiccardo, ex centrocampista del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. L'ELOGIO - "Lui è il vero top ...Di fatto l'Inter scenderà in campo sapendo già se avrà la possibilità di superare ilo se ...con diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn con telecronaca di Pierluigi Pardo e Riccardo. ..."Questo Milan è la Gioconda di Pioli". Riccardo Montolivo, ex rossonero ora opinionista in tv, ha definito così la squadra allenata dal tecnico emiliano: "Lui è il vero top player, questa squadra è il ...In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Riccardo Montolivo ha rilasciato parole dolcissime per questo Milan.