Milan, Gordon Singer a San Siro per la sfida contro l’Atalanta: grande esultanza al gol di Leao (Di domenica 15 maggio 2022) Ospite d’eccezione a San Siro per l’ultima partita casalinga del Milan in stagione. Sugli spalti del Meazza, in occasione del match contro l’Atalanta, era infatti presente Gordon Singer. L’uomo, che gestisce il fondo Elliott insieme al padre Paul, è stato protagonista di una bella esultanza insieme a Gazidis, Maldini e Massara al gol di Leao. A prescindere da cosa accadrà in futuro, viste le varie offerta pervenute per rilevare il club rossonero, Elliott per il momento pensa esclusivamente alla squadra ed a centrare l’obiettivo chiamato scudetto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ospite d’eccezione a Sanper l’ultima partita casalinga delin stagione. Sugli spalti del Meazza, in occasione del match, era infatti presente. L’uomo, che gestisce il fondo Elliott insieme al padre Paul, è stato protagonista di una bellainsieme a Gazidis, Maldini e Massara al gol di. A prescindere da cosa accadrà in futuro, viste le varie offerta pervenute per rilevare il club rossonero, Elliott per il momento pensa esclusivamente alla squadra ed a centrare l’obiettivo chiamato scudetto. SportFace.

Advertising

1889milan : RT @_talebanikov: Gordon Singer che al Goal di Leao fa il pazzo più di tutti. Ma ricordiamo che sono un fondo speculativo al quale non int… - carlomilan1899 : Gordon Singer che al Goal di Leao fa il pazzo più di tutti. È un fondo, non tiene al Milan… - CDTV126 : RT @_talebanikov: Gordon Singer che al Goal di Leao fa il pazzo più di tutti. Ma ricordiamo che sono un fondo speculativo al quale non int… - 4gog0 : RT @_talebanikov: Gordon Singer che al Goal di Leao fa il pazzo più di tutti. Ma ricordiamo che sono un fondo speculativo al quale non int… - LuisGonzlezz : RT @_talebanikov: Gordon Singer che al Goal di Leao fa il pazzo più di tutti. Ma ricordiamo che sono un fondo speculativo al quale non int… -