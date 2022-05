Milan-Genoa Primavera 1-1: Besaggio vicino alla doppietta | LIVE NEWS (Di domenica 15 maggio 2022) Milan-Genoa chiude la 'regular season' del Campionato Primavera 1 TIMVISION: la squadra di Christian Terni deve vincere per evitare i playout Leggi su pianetamilan (Di domenica 15 maggio 2022)chiude la 'regular season' del Campionato1 TIMVISION: la squadra di Christian Terni deve vincere per evitare i playout

Advertising

OptaPaolo : 3 - Sandro Tonali è il terzo giocatore del Milan che, negli anni 2000, ha segnato un gol in Serie A il giorno del s… - gilnar76 : #Milan Genoa Primavera 1-2 LIVE: fine primo tempo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - donkey_wolf : @Fuser10314370 @tvdellosport peraltro hanno due canali, se proprio ci tenevano a far vedere integralmente milan - g… - DavideLusinga : #Milan Primavera attanagliato dalla tensione. Non bastano Nasti e Desplanches in questa prima frazione contro un Ge… - nico_bastone : #Genoa in vantaggio contro il #Milan. #NapoliVerona 1-1 e #LecceTorino 0-0. Finale salvezza thrilling in #Primavera1. Spettacolo -