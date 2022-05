Milan-Atalanta, scatta la festa dei tifosi: ola e “Pioli is on fire”, delirio a San Siro (Di domenica 15 maggio 2022) Il Milan batte l’Atalanta ed è a un passo dalla vittoria dello scudetto. Basterà un punto contro il Sassuolo, ammesso che l’Inter stasera vinca a Cagliari. E allora a San Siro i tifosi vedono da vicinissimo il trionfo e si scatena già la festa per questa vittoria fondamentale contro la Dea. Partita la ola allo stadio già prima della fine della partita, poi al triplice fischio tifosi in delirio, giocatori in festa e parte la canzone “Pioli is on fire”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ilbatte l’ed è a un passo dalla vittoria dello scudetto. Basterà un punto contro il Sassuolo, ammesso che l’Inter stasera vinca a Cagliari. E allora a Sanvedono da vicinissimo il trionfo e si scatena già laper questa vittoria fondamentale contro la Dea. Partita la ola allo stadio già prima della fine della partita, poi al triplice fischioin, giocatori ine parte la canzone “is on”. SportFace.

