Milan-Atalanta, Mirante: “Tifosi? Che emozioni, quelle per cui giochiamo” (Di domenica 15 maggio 2022) Antonio Mirante, portiere rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di domenica 15 maggio 2022) Antonio, portiere rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022

Advertising

SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - Gazzetta_it : Pasta al pomodoro e branzino a pranzo. Spuntino alle 15 e poi via verso San Siro #milanatalanta - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanAtalanta, @tkoopmeiners98 a @DAZN_IT: “I tifosi ci hanno dato molta energia” - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @… - elfaraone85 : RT @MilanPress_it: Così #Pioli nel pre partita ?????? #milanpress #milanatalanta -