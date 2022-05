Milan-Atalanta: le probabili formazioni del match (Di domenica 15 maggio 2022) Una serata di Serie A che può segnare la storia recente del Milan: i rossoneri sono chiamati a una prova di forza contro la mai doma Atalanta di Gianpiero Gasperini, ancora alla ricerca di punti Europa League. A due giornate dal termine, la sfida di San Siro rischia di essere già decisiva per l’assegnazione dello Scudetto. Le probabili formazioni di Milan-Atalanta QUI Milan – Nulla è scontato nelle formazioni di Stefano Pioli: il tecnico rossonero pare, infatti, ancora pronto a stupire. Dopo l’ottima prova contro il Verona, si candida per una nuova maglia da titolare Rade Krunic, disimpegnatosi bene nel ruolo di trequartista atipico. Alle sue spalle pronta la mediana di ferro Tonali-Kessie, con Bennacer al momento un passo indietro nelle griglie ... Leggi su zon (Di domenica 15 maggio 2022) Una serata di Serie A che può segnare la storia recente del: i rossoneri sono chiamati a una prova di forza contro la mai domadi Gianpiero Gasperini, ancora alla ricerca di punti Europa League. A due giornate dal termine, la sfida di San Siro rischia di essere già decisiva per l’assegnazione dello Scudetto. LediQUI– Nulla è scontato nelledi Stefano Pioli: il tecnico rossonero pare, infatti, ancora pronto a stupire. Dopo l’ottima prova contro il Verona, si candida per una nuova maglia da titolare Rade Krunic, disimpegnatosi bene nel ruolo di trequartista atipico. Alle sue spalle pronta la mediana di ferro Tonali-Kessie, con Bennacer al momento un passo indietro nelle griglie ...

