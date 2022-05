Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: in palio punti pesanti (Di domenica 15 maggio 2022) Alle 18:00 scenderanno in campo Milan ed Atalanta: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme le formazioni ufficiali del match valevole per la 37° giornata di Serie A. I padroni di casa occupano la prima posizione in classifica con 80 punti. Dopo l’ultima vittoria contro l’Hellas Verona (3-1) lo scudetto è sempre più vicino. Portare a casa tre punti potrebbe significare ipotecare. Stefano Pioli cercherà di farlo mandando in campo i suoi con il solito 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Maignan, in difesa giocheranno Hernandez, Tomori, Kalulu e Calabria. In mediana confermati Tonali e Kessie mentre alle spalle di Giroud giocheranno Rafael Leao, Krunic e Saelemaekers. Ancora panchina per Ibrahimovic. Gli ospiti sono invece ottavi con 59 ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 15 maggio 2022) Alle 18:00 scenderanno in campoed: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme ledel match valevole per la 37° giornata di Serie A. I padroni di casa occupano la prima posizione in classifica con 80. Dopo l’ultima vittoria contro l’Hellas Verona (3-1) lo scudetto è sempre più vicino. Portare a casa trepotrebbe significare ipotecare. Stefano Pioli cercherà di farlo mandando in campo i suoi con il solito 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Maignan, in difesa giocheranno Hernandez, Tomori, Kalulu e Calabria. In mediana confermati Tonali e Kessie mentre alle spalle di Giroud giocheranno Rafael Leao, Krunic e Saelemaekers. Ancora panchina per Ibrahimovic. Gli ospiti sono invece ottavi con 59 ...

