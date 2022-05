Milan-Atalanta, la moviola LIVE: Giroud chiede un rigore e viene ammonito. Proteste della Dea sul gol rossonero (Di domenica 15 maggio 2022) In un San Siro tutto esaurito, il Milan ospita l'Atalanta per cercare gli ultimi punti fondamentali alla conquista dello scudetto. La Dea,... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022) In un San Siro tutto esaurito, ilospita l'per cercare gli ultimi punti fondamentali alla conquista dello scudetto. La Dea,...

Advertising

CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da @DiMarzio, Ibra avrebbe creato delle crepe nel vetro del pullman con delle manate per i… - SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - Gazzetta_it : Pasta al pomodoro e branzino a pranzo. Spuntino alle 15 e poi via verso San Siro #milanatalanta - Riky0609 : @Tealto2 punizione al limite dell'aria per un fallo su giroud non fischiato, vabbe' andiamo avanti, fallo della ste… - c4lhanoglus : ci tengo a ricordare che l’atalanta per rispetto del milan non ha ancora tirato mezza volta in porta -