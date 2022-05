Milan-Atalanta, gol incredibile di Theo Hernandez: cavalcata clamorosa di sessanta metri (VIDEO) (Di domenica 15 maggio 2022) Gol semplicemente pazzesco quello di Theo Hernandez in Milan-Atalanta. Il terzino francese prende palla prima della metà campo e sgasa per sessanta metri, spostandosi poi verso sinistra per calciare e battere Musso. 2-0 per effetto di una rete sensazionale del numero 19, un gol che può valere una fetta di scudetto. In alto ecco le immagini della rete al Meazza. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Gol semplicemente pazzesco quello diin. Il terzino francese prende palla prima della metà campo e sgasa per, spostandosi poi verso sinistra per calciare e battere Musso. 2-0 per effetto di una rete sensazionale del numero 19, un gol che può valere una fetta di scudetto. In alto ecco le immagini della rete al Meazza. SportFace.

