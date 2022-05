Milan-Atalanta 2-0 | Theo Hernandez | “Il gol più bello della mia vita”

(Di domenica 15 maggio 2022) “Per questa squadra faccio tutto. È una serata incredibile, davanti al nostro stadio e alla nostra gente. Mi fa davvero piacere giocare qua e rendere felici i tifosi”. Così il terzino delè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’, che avvicina i rossoneri a un solo punto dallo Scudetto. Il francese è l’autore del secondo gol. “Quando sono partito ho detto ‘vado fino in fondo’. Ho fatto un gol incredibile, il piùmia. La squadra, ma anche i tifosi, hanno fatto un grande lavoro. Scudetto? Manca una settimana. Dobbiamo dare tutto. Stasera non guarderò l’Inter, andrò subito da mio figlio, che era alla sua prima partita”. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da @DiMarzio, Ibra avrebbe creato delle crepe nel vetro del pullman con delle manate per i… - carlitospass : Theo gol capolavoro 8, Tomori mura tutto 7, spento Giroud Pagelle - MilanSpazio : “Episodi arbitrali?”, gesto a sorpresa di Gasperini! -

... 15 maggio 2022 - Davanti ad uno stadio Meazza d'altri tempi, gremito in ogni ordine di posto, vittoria doveva essere e vittoria è stata per il. L'ha retto piuttosto bene per tutto ......40 Nikola Mektic, Mate Pavic - Simone Bolelli, Fabio Fognini 2 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Bologna - Sassuolo 1 - 3 15:00 Napoli - Genoa 3 - 0 18:002 - 0 20:45 Cagliari - Inter ...Al termine del primo posticipo della 37ª giornata di Serie A, quello giocato al Giuseppe Meazza tra Milan e Atalanta, Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Dovevo ...(ANSA) - MILANO, 15 MAG - E' festa a San Siro per il Milan che vince anche contro l'Atalanta. I giocatori esultano sotto la Curva, Pioli balla in mezzo al campo, ma nella giornata perfetta ...