Milan-Atalanta 2-0, Suma scatenato: la reazione (VIDEO) (Di domenica 15 maggio 2022) Vittoria di un importanza incredibile quella conquistata dal Milan contro l’Atalanta (2-0), che permette ai rossoneri di fare un passo enorme verso lo Scudetto in attesa dell’Inter. San Siro in delirio ai gol di Leao e Theo Hernandez, così come Mauro Suma, scatenato per il grande risultato della sua squadra del cuore. Di seguito il VIDEO della reazione del tifoso del Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Vittoria di un importanza incredibile quella conquistata dalcontro l’(2-0), che permette ai rossoneri di fare un passo enorme verso lo Scudetto in attesa dell’Inter. San Siro in delirio ai gol di Leao e Theo Hernandez, così come Mauroper il grande risultato della sua squadra del cuore. Di seguito ildelladel tifoso del. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da @DiMarzio, Ibra avrebbe creato delle crepe nel vetro del pullman con delle manate per i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Sul primo gol del Milan c'era fallo per noi' - Gazzetta_it : Pioli: 'Il lavoro non è finito. Ho mostrato alla squadra un'intervista di Kobe Bryant e...' #MilanAtalanta -