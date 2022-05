Milan, anche Fabio Volo festeggia per la vittoria contro l’Atalanta | News (Di domenica 15 maggio 2022) Ha assistito al match tra Milan e Atalanta anche il noto scrittore e attore Fabio Volo: le sue immagini pubblicate sui social Leggi su pianetamilan (Di domenica 15 maggio 2022) Ha assistito al match trae Atalantail noto scrittore e attore: le sue immagini pubblicate sui social

Advertising

AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - gippu1 : La forza del #Milan in un dato: nelle ultime 10 partite di campionato non ha mai subito gol dopo essere andato in v… - tancredipalmeri : Ola a San Siro. Parte anche “oh mamma sai perché innamorato soj? Ho visto il grande Milan” - piolicheliscia : @AndreaSandrini8 Ricordo di aver pianto come un bambino quel giorno mi ha traumatizzato la vita sportiva... Ma non… - marcopra70 : @Enzosabella3 @campioniunici @pisto_gol Si adesso ricordo,quando vinse lo scudetto la -