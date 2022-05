Mihajlovic | «Sto bene al Bologna | ma la vita mi ha insegnato a non pensare troppo avanti»

(Di domenica 15 maggio 2022) Poco prima della sfida contro il Sassuolo, prevista alle 12.30, l’allenatore del, Sinisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. “Noi dobbiamo cercare di chiuderela stagione. Puravevamo avuto tre finali ma a Venezia abbiamo sciupato la partita per colpa nostra. Adesso sono rimaste le ultime due partite e dobbiamo cercare di puntare a 6 punti per fare il record dell’era Saputo e poi cercare id iniziare la stagione prossima al meglio. È un derby e i nostri tifosi si meritano una vittoria”. Sta già pensando a come sarà ildella prossima stagione? “Lami hadi nonine di godersi il presente e ogni tanto guardare al passato per cercare di ...

ha chiuso parlando del futuro: 'Ho imparato a guardare alle cose giorno per giorno. A Bolognabene. Mi piace la società e l'ambiente, quindi faccio sempre del mio meglio. Non penso ......dà una carezza a Medel fresco di rinnovo ("se l'è meritato") ma sul resto non si sbilancia: "Il mio futuro sono le prossime due gare, ho sempre detto che quibene, mi piace il lavoro, ...Le scelte ufficiali di Mihajlovic e Dionisi per la sfida tra Bologna e Sassuolo Bologna e Sassuolo stanno per scendere in campo, allo stadio Renato Dall'Ara, per la sfida delle 12:30 valida per la ...Sinisa non molla: "Vincendo le ultime due gare possiamo fare il record di punti. Il diesse ha lavorato bene, è un ottimo professionista" ...