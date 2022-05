Meteo, la settimana si apre all'insegna dell'estate: le previsioni di lunedì 16 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) L’anticiclone nord africano sembra fare sul serio. Le temperature sono elevate su tutto il Paese ma il tempo presenta la classica instabilità estiva con temporali in montagna e nelle vicine pianure. Il contesto estivo regalerà ancora temperature superiori ai 30 gradi che, combinate con l'alta umidità, causeranno le prime condizioni afose al Nord. Il picco del caldo è atteso martedì 17 con punte di 34 gradi sulle regioni nord occidentali e 32 gradi a Firenze e Roma.Le previsioniLa settimana inizierà con il bel tempo ma con temporali nella seconda parte del giorno. Rovesci saranno possibili nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centro meridionale. Altrove l'atmosfera sarà più stabile con temperature in ulteriore rialzo. Farà davvero caldo per il periodo con valori estivi da pieno luglio. Tra mercoledì 18 e giovedì 19 aria più fresca ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 15 maggio 2022) L’anticiclone nord africano sembra fare sul serio. Le temperature sono elevate su tutto il Paese ma il tempo presenta la classica instabilità estiva con temporali in montagna e nelle vicine pianure. Il contesto estivo regalerà ancora temperature superiori ai 30 gradi che, combinate con l'alta umidità, causeranno le prime condizioni afose al Nord. Il picco del caldo è atteso martedì 17 con punte di 34 gradi sulle regioni nord occidentali e 32 gradi a Firenze e Roma.LeLainizierà con il bel tempo ma con temporali nella seconda parte del giorno. Rovesci saranno possibili nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centro meridionale. Altrove l'atmosfera sarà più stabile con temperature in ulteriore rialzo. Farà davvero caldo per il periodo con valori estivi da pieno luglio. Tra mercoledì 18 e giovedì 19 aria più fresca ...

