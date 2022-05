Mercedesz Henger parla dell’incidente della madre Eva: “Lei mi ha spinto a venire, tra noi rapporti quasi come prima” (Di domenica 15 maggio 2022) Per la prima volta dal suo approdo a “L’Isola dei Famosi”, Mercedesz Henger parla dell’incidente avuto dalla madre Eva in Ungheria. La naufraga ha ricevuto la notizia proprio prima di sbarcare in Honduras e ha avuto più di qualche tentennamento nel decidere di partecipare al programma, attirando a sé anche qualche critica una volta arrivata a Playa Palapa. Nella sedicesima puntata del reality, Mercedesz ha raccontato cosa è avvenuto in quei giorni: “Ho titubato molto sulla decisione di venire o meno qui – ha spiegato – quando l’ho saputo stavo per svenire. Ho chiesto a lei cosa fare e lei mi ha detto di andare avanti e di non privarmi di questa esperienza”. L’influencer ha poi parlato del suo rapporto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 15 maggio 2022) Per lavolta dal suo approdo a “L’Isola dei Famosi”,avuto dallaEva in Ungheria. La naufraga ha ricevuto la notizia propriodi sbarcare in Honduras e ha avuto più di qualche tentennamento nel decidere di partecipare al programma, attirando a sé anche qualche critica una volta arrivata a Playa Palapa. Nella sedicesima puntata del reality,ha raccontato cosa è avvenuto in quei giorni: “Ho titubato molto sulla decisione dio meno qui – ha spiegato – quando l’ho saputo stavo per s. Ho chiesto a lei cosa fare e lei mi ha detto di andare avanti e di non privarmi di questa esperienza”. L’influencer ha poito del suo rapporto ...

