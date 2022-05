Mercato Manchester United, occhi puntati su Kante: i dettagli (Di domenica 15 maggio 2022) Il nuovo tecnico Erik Ten Hag ha chiesto al Manchester United l’acquisto di N’Golo Kante: ecco i dettagli Il nuovo tecnico Erik Ten Hag ha chiesto al Manchester United l’acquisto di N’Golo Kante per rinforzare la mediana della prossima stagione. Il centrocampista francese, come riporta il Mirror, sarebbe il principale obiettivo del nuovo tecnico dei Red Devils, ma non sarà affatto facile strapparlo al Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Il nuovo tecnico Erik Ten Hag ha chiesto all’acquisto di N’Golo: ecco iIl nuovo tecnico Erik Ten Hag ha chiesto all’acquisto di N’Goloper rinforzare la mediana della prossima stagione. Il centrocampista francese, come riporta il Mirror, sarebbe il principale obiettivo del nuovo tecnico dei Red Devils, ma non sarà affatto facile strapparlo al Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

