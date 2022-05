Maurizio Cattelan denunciato | scandalo nel mondo dell’arte | il motivo

(Di domenica 15 maggio 2022) Ilè sotto shock per via di una denuncia sporta nei confronti dell’artista veneto per furto di proprietà intellettuale. Un’opera d’arte appartiene a chi partorisce l’idea o a chi la realizza materialmente? Intorno a questa domanda ruota l’ultimo caso che ha colpito ildegli artisti. Una nuova accusa vede l’artista venetocolpevole di essere appropriato di alcune opere da parte di un altro artista, con cui collaborava notoriamente.con la “Nona ora” (screenshot)A puntare il dito è l’artista francese Daniel Druet, che ha chiesto un risarcimento di 4,7 milioni di euro. Il 13 maggio sono stati ascoltati, in tribunale, alcuni testimoni, per cercare di capire quale sia la verità, mentre ad inizio ...

Advertising

CatelliRossella : Maurizio Cattelan a processo a Parigi. Uno scultore lo accusa: 'Ho realizzato le sue opere, sono io il vero autore'… - Zakinus : Maurizio Cattelan a processo a Parigi. Uno scultore lo accusa: 'Ho realizzato le sue opere, sono io il vero autore'… - mr_martiq : Maurizio Cattelan @ Paris 2018 [© Martiq/FLV] #MaurizioCattelan #Cattelan @lemondefr @afpfr - Kemy04 : RT @IamLdyPhoeniX: ??Pierpaolo Ferrari & Maurizio Cattelan. - IamLdyPhoeniX : ??Pierpaolo Ferrari & Maurizio Cattelan. -

la Repubblica

La conduzione è stata affidata ad Alessandro, Laura Pausini e Mika . Rai Due ha trasmesso ... Christian De Sica, Regina Orioli,Casagrande e Francesco Bruni. Su Italia 1 è andato in ...... per dare brio alla conduzione un po' ingessata di Mika,e Pausini Forse, però non ...sia finito il trend Che cosa ne sarà di tutti i trapper italiani Finiranno a scazzottarsi al... Maurizio Cattelan a processo a Parigi. Uno scultore lo accusa: "Ho realizzato le sue opere, sono io il vero autore" Euronext verso un’offerta per prolungare l’affitto ed evitare l’addio a piazza Affari. Ma gli altri partecipanti potrebbero scompigliare le carte. Domani scade il countdown ...Maurizio Cattelan è un habitué degli scandali. Tutte le sue produzioni – dal monumentale dito media sulla piazza della Borsa di Milano (L.O.V.E., 2010), alle toilette in oro al MoMa di New York ...