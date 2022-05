Matia Bazar, ecco al nuova formazione della band (Di domenica 15 maggio 2022) Piero Cassano e Giancarlo Golzi (scomparso improvvisamente nel 2015), tra gli storici fondatori dei Matia Bazar nel 1975 a Genova, già da tempo avevano indicato lui, il più giovane, come il giusto erede per portare avanti il nome e la storia della band. Ora, Fabio Perversi, il tastierista entrato nel gruppo nel 1998, ricevuto il benestare di Cassano e la benedizione della vedova Golzi, è diventato anima e motore dei Matia Bazar, dei nuovi Matia Bazar: ha portato linfa nuova e ha fatto ripartire, tra oneri e onori, un’avventura che dura da 43 anni. Con una formazione inedita, a trazione femminile, che vede l’entrata della giovane cantante Luna Dragonieri, di Paola Zadra al basso, di Fiamma Cardani alla batteria e di Piero Marras alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Piero Cassano e Giancarlo Golzi (scomparso improvvisamente nel 2015), tra gli storici fondatori dei Matianel 1975 a Genova, già da tempo avevano indicato lui, il più giovane, come il giusto erede per portare avanti il nome e la storia. Ora, Fabio Perversi, il tastierista entrato nel gruppo nel 1998, ricevuto il benestare di Cassano e la benedizionevedova Golzi, è diventato anima e motore dei Matia, dei nuovi Matia: ha portato linfae ha fatto ripartire, tra oneri e onori, un’avventura che dura da 43 anni. Con unainedita, a trazione femminile, che vede l’entratagiovane cantante Luna Dragonieri, di Paola Zadra al basso, di Fiamma Cardani alla batteria e di Piero Marras alla ...

