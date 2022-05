(Di domenica 15 maggio 2022) Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Mara Venier e il suo ‘Domenica In‘, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Per lo spazio dedicato alla musica la padrona di casa accoglierà i, che si esibiranno sulle note di un medley dei loro più grandi successi,che hanno fatto la storia della musica italiana. Perché hanno scelto come nome ‘’ Iun complesso musicale italiano, che si è formato nel 1975 a Genova. Lastorica comprendeva il quintetto composto da Antonella Ruggiero, Carlo Marrale, Aldo Stellita, Pierangelo Cassano e Giancarlo Golzi, poi però il nucleo della band negli anni ha affrontato numerosi cambi. “Il nome non ha una genesi precisa – aveva ...

Advertising

dashazarik : ah ottimo - CorriereCitta : Matia Bazar: chi sono, carriera, canzoni, oggi, formazione attuale - MontiFrancy82 : A #DomenicaIn ospiti @maramaionchi @OriettaBerti #SandraMilo @InArteMorgan @insinnaflavio @VPivetti… - zazoomblog : Matia Bazar perché Antonella Ruggiero lasciò il gruppo: “Ero stanca dei compromessi” - #Matia #Bazar #perché… - vale_vit87 : RT @ReignOfTheSerie: Gli ospiti di Mara Venier a Domenica in di questo pomeriggio saranno: Marino Bartoletti, @maramaionchi , Andrea Scanz… -

Repubblica TV

GUIDO MARIA BRERA/ "Federico Caffè Non credo si sia suicidato ma" Domenica In, anticipazioni puntata 15 maggio: Teo Teocoli,e... Nella puntata di Domenica In , Mara Venier ospiterà ...Ci riferiamo aiche lanceranno anche il nuovo singolo. Per l'angolo del libro verranno presentati due nuovi romanzi : il primo è "Tequila bang bang " di Veronica Pivetti; il secondo è " ... Matia Bazar, 'Non finisce così': il nuovo singolo in anteprima Matia Bazar, celebre gruppo genovese di musica pop che – nel corso degli anni – ha visto susseguirsi al suo interno diversi componenti.Antonella Ruggiero, ex voce dei Matia Bazar ed è tornata sulla scena con un cofanetto musicale (115 canzoni) e un libro (180 pagine). Il titolo è semplice ma evocativo, e fa pensare a tutti i “non det ...