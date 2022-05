Master BNL III e IV categoria | una festa per il tennis

(Di domenica 15 maggio 2022) L'evento conclusivo della "Road to Foro" ha radunato i migliori giocatori delle fasi regionali, che hanno infuso di passione per lo sport i campi del complesso romano

CorriereRomagna : Tennis, Clara Marzocchi nei quarti al Master Bnl del Foro Italico - - federtennis : Non solo i campioni degli @InteBNLdItalia, al Foro Italico questo weekend scenderanno in campo anche i migliori gio… -

FIT

Dopo il tedesco Alexandr Zverev al1000 di Madrid è la volta del serbo Novak Djokovic agli Internazionalid'Italia. Il n. 1 del mondo, dopo aver superato al secondo turno (il primo per lui) il russo Aslan Karatsev con il ...Jannik Sinner nel suo primo turno agli Internazionalid'Italia si è 'sbarazzato' dello spagnolo Pedro Martinez, numero 40 del ranking mondiale in un'...questione di rappresentanza italica nel... Master BNL III e IV categoria: tabelloni e orari Domenica 15 maggio alle ore 16 andrà in scena la grande finale a Roma per gli Internazionali BNL d'Italia, vale a dire Djokovic-Tsitsipas ...Swiatek e Jabuer per la gloria finale: le due tenniste protagoniste sul Centrale di Roma per la finale degli Internazionali BNL d'Italia ...