Marotta: «Pensiamo a noi, se il Milan sarà stato più bravo…» (Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a DAZN prima di Cagliari-Inter. Milan – «Un campionato molto avvincente, non succedeva da anni ed è un lato positivo. E’ normale che noi facciamo la nostra corsa, se loro saranno più bravi punto. Il Cagliari è sempre un campo insidioso, la squadra è sempre espressione di un livello calcistico e agonistico intenso, il pubblico è sempre molto caldo. Come sempre il destino di questa partita dipende da noi». PERISIC – «Rinnovo Perisic? Quando finirà il campionato affronteremo tutte le situazioni in sospeso tra cui anche questa, nel rispetto della professionalità e del rispetto di un giocatore molto bravo. Da parte nostra c’è tutta la volontà» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) . Le parole dell’ad dell’Inter Beppeha parlato a DAZN prima di Cagliari-Inter.– «Un campionato molto avvincente, non succedeva da anni ed è un lato positivo. E’ normale che noi facciamo la nostra corsa, se loro saranno più bravi punto. Il Cagliari è sempre un campo insidioso, la squadra è sempre espressione di un livello calcistico e agonistico intenso, il pubblico è sempre molto caldo. Come sempre il destino di questa partita dipende da noi». PERISIC – «Rinnovo Perisic? Quando finirà il campionato affronteremo tutte le situazioni in sospeso tra cui anche questa, nel rispetto della professionalità e del rispetto di un giocatore molto bravo. Da parte nostra c’è tutta la volontà» L'articolo proviene da Calcio News 24.

