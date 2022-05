Mariupol: Turchia media e offre nave per evacuare feriti Azovstal (Di domenica 15 maggio 2022) Lo ha reso noto il portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, in un'intervista alla Reuters, secondo quanto riporta l'agenzia Tass L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 15 maggio 2022) Lo ha reso noto il portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, in un'intervista alla Reuters, secondo quanto riporta l'agenzia Tass L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Rojname_com : Guerra in Ucraina, la Turchia offre nave per evacuare i feriti dell'Azovstal – Il Tempo - bizcommunityit : Mariupol, Azov: 'Situazione critica'. Turchia offre nave per soldati feriti - ricovmader : RT @euronewsit: Kiev: 'I russi si ritirano da Karkhiv'. Ancora pressioni su Mariupol. La Turchia offre una nave per evacuare i feriti dell'… - diStasioStefano : 14/5. Il consigliere di Erdogan Ibrahim Kalyn: la Turchia si è offerta di evacuare i militanti feriti dall'Azovstal… - euronewsit : Kiev: 'I russi si ritirano da Karkhiv'. Ancora pressioni su Mariupol. La Turchia offre una nave per evacuare i feri… -