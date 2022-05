Mario Draghi | la svolta buona | perché per la rinascita ci vuole sempre meno Stato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 maggio 2022) Che si ritorni a parlare dei problemi del Sud, e persino di una "questione meridionale", non è un male. E lo dico da uomo del Sud, che ama profondamente la propria terra. Sarebbe però opportuno, dopo tanti fallimenti, che il problema fosse affrontato finalmente in un'ottica diversa. L'intervento didi ieri a Sorrento, alla convention meridionalistica organizzata da Mara Carfagna, per una parte coglie questa esigenza, dall'altra sembra non avere il coraggio di affrontare fino in fondo un problema atavico come quello del ritardo economico e civile delle terre meridionali. Se per un verso va dato atto al premier di avere per la prima volta identificato nel Mediterraneo, e non nel Nord Europa, lo spazio geografico attorno a cui ridisegnare il futuro del Sud, dall'altro qualche dubbio sorge quando per l'ennesima volta si imposta il problema in ...