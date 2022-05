Advertising

radiocalabriafm : MARIO BIONDI - BE LONELY - FlorenceIsYou : Mario Biondi al Teatro Verdi di Firenze - SMSNEWSOFFICIAL : @mariobiondi protagonista al @granteatrogeox sabato 21 maggio - SMSNEWSOFFICIAL : Mario Biondi protagonista al Gran Teatro Geox sabato 21 maggio - wordsandmore1 : #14maggio 79° #Russia #invasion of #Ucraina, oltre #Eurovision #ESCita #ESC2022 #Romania #Portogallo #RomaVenezia… -

... accompagnando o facendoci accompagnare da artisti come Carmen Consoli e più recentemente. Tutte esperienze che ci hanno permesso di crescere e maturare e penso che questo nuovo disco ...Il cantautore è in giro per l'Italia con il suo nuovo show dopo la tranche europea. Tgcom24 lo ha ...Al centro del concerto “Romantic”, il nuovo album dedicato all’amore in tutte le sue forme Al centro del concerto “Romantic”, il nuovo album dedicato all’amore in tutte le sue forme ...E' la quarta candidata sindaco, che affianca Stefania Pezzopane, Pierluigi Biondi e Americo di Benedetto. 489 i candidati a consiglieri (nell'edizione cartacea tutti i nomi). In tutto l'Abruzzo deposi ...