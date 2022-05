Marino Bartoletti, chi sono le figlie Cristina e Caterina: “Sono la mia forza” (Di domenica 15 maggio 2022) Cristina e Caterina Sono le figlie di Marino Bartoletti, il giornalista che qualche anno fa è balzato agli onori della cronaca per via della scomparsa prematura della moglie Carla morta schiacciata da una porta finestra. La più nota tra le due è comunque Caterina visto che nella vita non fa un lavoro ‘normale’ ma uno in cui, proprio come suo padre, bisogna stare spesso sotto i riflettori. Quelli che illuminano la figlia di Marino Bartoletti però non Sono i riflettori della televisione bensì quelli del teatro che lei ama, pratica e insegna. Cristina e Caterina, chi Sono le figlie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022)ledi, il giornalista che qualche anno fa è balzato agli onori della cronaca per via della scomparsa prematura della moglie Carla morta schiacciata da una porta finestra. La più nota tra le due è comunquevisto che nella vita non fa un lavoro ‘normale’ ma uno in cui, proprio come suo padre, bisogna stare spesso sotto i riflettori. Quelli che illuminano la figlia diperò noni riflettori della televisione bensì quelli del teatro che lei ama, pratica e insegna., chile...

