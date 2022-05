Maria Scicolone | la sorella di Sophia Loren sparita dalla tv | ecco com’è e come sta oggi

Leggi su altranotizia

(Di domenica 15 maggio 2022) Senz’altro molti di voi ricordano bene, ladella famosissima attrice, diventata un celebre personaggio televisivo. Per parecchio tempo però non è stata più vista in televisione, mamai? Opinionista di trasmissioni tv, cuoca e scrittrice di contenuti a tema culinario, la ex moglie del figlio di Benito Mussolini, dopo una lunga carriera, ha deciso di non apparire più sul piccolo schermo italiano. Scopriamo perché.-Altranotiziache fine ha fattoe per quale motivo non la si vede più in pubblico., che fine ha ...