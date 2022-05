Lutto nel mondo della musica: famoso cantante muore a 32 anni in un grave incidente (Di domenica 15 maggio 2022) Non sono ore facili per il mondo della musica e per i fan di una famosa band, il cui cantante è tragicamente morto a soli 32 anni. La vittima è il leader dei Katasto “Riposa in pace”, “sono incredulo”, “ci mancherai così tanto”. Sono solo alcuni dei numerosissimi messaggi che in queste ore stanno riempiendo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 15 maggio 2022) Non sono ore facili per ile per i fan di una famosa band, il cuiè tragicamente morto a soli 32. La vittima è il leader dei Katasto “Riposa in pace”, “sono incredulo”, “ci mancherai così tanto”. Sono solo alcuni dei numerosissimi messaggi che in queste ore stanno riempiendo L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Dobrev_mylife : ho appena finito #ItEndsWithUs e sono in lutto, distrutta ?? penso che questo libro rimarrà per sempre nel mio cuore… - alice_ledda_ : @ThManfredi Hai letto questo? Purtroppo e' così, i morti di COVID vengono minimizzati, e per le famiglie sono perso… - brocafferino : @414AngelSue io oggi sto affrontando un grandissimo lutto lasciami in pace nel mio dolore - GDS_it : «La nostra comunità è in lacrime per il tragico incidente stradale che ha strappato alla vita due giovani corleones… - peppiniellopz : RT @ZeroGruppo: -