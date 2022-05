Lungotevere Arnaldo Da Brescia | auto perde il controllo in piena notte e distrugge il parapetto e la ringhiera del viadotto FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 maggio 2022) Erano più o meno le 4 di questa mattina quando sulDa, all’altezza di via Luisa di Savoia, un’BMW X5 è finita contro ildi delimitazione delndolo. Il conducente ha perso completamente ildell’ndo anche lapresente e provocando la caduta di numerosi detriti, per la maggior parte calcinacci. Il caos formatosi a causa del forte impatto ha coinvolto anche una fiat 500, passata proprio durante la caduta dei materiali. L’intervento degli agenti Sul posto le pattuglie della Polizia Locale, con i Gruppi I TREVI e PRATI aiutati dalle unità del GSSU, per la messa in sicurezza di tutta l’area interessata. ...