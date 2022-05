Lulù Selassiè sulla fine della relazione con Manuel Bortuzzo | “Penso a lui tutto il giorno”

(Di domenica 15 maggio 2022) A “Verissimo”parlastoria d’amore conconosciuto nella casa del “Grande Fratello Vip”. La princess racconta la sua versione dei fatti una settimana dopo l’intervista dell’ex nello studio di Silvia Toffanin: “non mi ha mai fatto capire che eravamo allanostra storia, anzi, facevamo sempre tanti progetti. Ora cerco di pensare a me stessa, al mio lavoro, provo a distrarmi ma la verità è chea luiil”. “In cuor mio so che anche lui mi ama – ha dettoa “Verissimo” – Spero in un suo ritorno, se così non sarà gli auguro tanta felicità anche senza di me”. L’ex ...

Advertising

fanpage : 'Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella' Queste le parole di Maurizio Costanzo, alle quali risponde pr… - Anna19747174 : RT @Dora19752: Finalmente lulu.??? un saluto per mia figlia #fairylu @lulu_selassie - Morena_3v : @supremanes @rainbow20202020 @lulu_selassie Tanto contenta che tu l’abbia potuta abbracciare ?? - fenic23000023 : @rainbow20202020 @lulu_selassie Un abbraccio emozionante ????????????????????????????? - tusxojos : @rainbow20202020 @lulu_selassie che dolci ????? -

Gossip News

Un momento non bellissimo, sicuramente, ma che ha portato molti fan ad una richiesta alla Rai e a Mara Venier: ospitareSelassié a Domenica In per fare da contraltare a Manuel.Inoltre è un amico stretto di Jessica e Lucrezia '' Selassié, con le quali, poco dopo la fine del Grande Fratello Vip 6, è stato paparazzato da Antonio & Antonio, rinomato ristorante e pizzeria ... Lul Selassi dopo essere stata lasciata da Manuel Bortuzzo non dorme Ma non ce lho con lui