Luigi Di Maio: "Rischio che il conflitto duri oltre un anno, sui mercati è già una guerra mondiale" (Di domenica 15 maggio 2022) Il ministro degli Esteri annuncia iniziative Onu e Fao "per abbassare il prezzo del grano" e il vertice di domani a Bruxelles per "mettere un tetto al prezzo del gas". Leggi su huffingtonpost (Di domenica 15 maggio 2022) Il ministro degli Esteri annuncia iniziative Onu e Fao "per abbassare il prezzo del grano" e il vertice di domani a Bruxelles per "mettere un tetto al prezzo del gas".

Advertising

reportrai3 : Siamo in piena pandemia, il 22 marzo 2020 sbarcano all'aeroporto di Pratica di Mare 104 militari russi. Il ministro… - ItalyMFA : #G7GER Il Ministro @luigidimaio in Germania per partecipare alla riunione ministeriale @G7 *** #G7GER Minister Lui… - BolaffioLirio : RT @HuffPostItalia: Luigi Di Maio: 'Rischio che il conflitto duri oltre un anno, sui mercati è già una guerra mondiale' - smascerato : @fattoquotidiano Con l'inetto Di Maio ministro degli esteri è un miracolo se i russi non ci bombardano. 'Putin pegg… - HuffPostItalia : Luigi Di Maio: 'Rischio che il conflitto duri oltre un anno, sui mercati è già una guerra mondiale' -