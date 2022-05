Luigi Di Maio relegato di lato e in seconda fila. Ecco la foto di gruppo dei ministri degli Esteri (Di domenica 15 maggio 2022) È finito il vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato che si è tenuto a Berlino. Come da tradizione, il vertice si è concluso con la classica foto di rito. La disposizione non è mai casuale ed è volta a rappresentare il "peso" dei vari Stati sullo scenario internazionale. I ministri dei Paesi con maggiore importanza in prima fila, gli altri dietro. L'Italia, con il ministro Luigi Di Maio, è finita in seconda fila defilata a destra. Il ministro del M5s si è ritrovato accanto alla 34enne islandese Thordis Kolbrun R. Gylfadottir e dietro al turco Mevlut Cavusoglu e allo spagnolo José Manuel Albares che si trovano appunto in prima fila. Al loro fianco l'inglese Liz Truss, il ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) È finito il vertice deidei Paesi Nato che si è tenuto a Berlino. Come da tradizione, il vertice si è concluso con la classicadi rito. La disposizione non è mai casuale ed è volta a rappresentare il "peso" dei vari Stati sullo scenario internazionale. Idei Paesi con maggiore importanza in prima, gli altri dietro. L'Italia, con il ministroDi, è finita indeta a destra. Il ministro del M5s si è ritrovato accanto alla 34enne islandese Thordis Kolbrun R. Gylfadottir e dietro al turco Mevlut Cavusoglu e allo spagnolo José Manuel Albares che si trovano appunto in prima. Al loro fianco l'inglese Liz Truss, il ...

