L'Ucraina può vincere la guerra: le parole del segretario Nato (Di domenica 15 maggio 2022) Un militare del battaglione Azov ferito nell'acciaieria Azovstal Berlino, 15 maggio 2022 - "L'Ucraina può vincere questa guerra" , e "la Nato è più forte e unita di sempre", ha detto il segretario ... Leggi su quotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Un militare del battaglione Azov ferito nell'acciaieria Azovstal Berlino, 15 maggio 2022 - "L'puòquesta" , e "laè più forte e unita di sempre", ha detto il...

L'Ucraina può vincere la guerra: le parole del segretario Nato

Un militare del battaglione Azov ferito nell'acciaieria Azovstal Berlino, 15 maggio 2022 - "L'Ucraina può vincere questa guerra", e "la Nato è più forte e unita di sempre", ha detto il segretario dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, a Berlino in video per la conferenza finale della...

La Finlandia annuncia: 'Chiederemo di entrare nella Nato'. Stoltenberg: fiducioso in un accordo con Ankara

la minaccia nucleare è molto seria ma non si può isolare a una sola regione - ha aggiunto la... Tutto è cambiato - ha spiegato Marin - quando ha attaccato l'Ucraina e personalmente penso che non...