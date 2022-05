Lotta, due podi tra le Under 20 per l’Italia nel torneo Champions 2022 di Antalya (Di domenica 15 maggio 2022) Le azzurrine della Lotta femminile raccolgono due podi nel torneo internazionale Champions 2022 di Antalya, in Turchia, riservato alla categoria Under 20, a cui hanno partecipato otto atleti dell’Italia: terzo posto sia per Immacolata Danise nei -55 kg sia per Laura Godino nei -68 kg. Sconfitto nella finale per il terzo posto, e dunque quinto, Raoul Caso nei -70 kg dello stile libero, mentre vengono eliminati nelle prime fasi Tommaso Bosi, Andrea Setti e Steve Momilia nella greco-romana, Simone Piroddu nello stile libero ed Aurora Russo nella Lotta femminile. Foto: FIJLKAM Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Le azzurrine dellafemminile raccolgono duenelinternazionaledi, in Turchia, riservato alla categoria20, a cui hanno partecipato otto atleti del: terzo posto sia per Immacolata Danise nei -55 kg sia per Laura Godino nei -68 kg. Sconfitto nella finale per il terzo posto, e dunque quinto, Raoul Caso nei -70 kg dello stile libero, mentre vengono eliminati nelle prime fasi Tommaso Bosi, Andrea Setti e Steve Momilia nella greco-romana, Simone Piroddu nello stile libero ed Aurora Russo nellafemminile. Foto: FIJLKAM

