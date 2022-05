Look della finalissima Eurovision: Laura Pausini incanta con i look metallici Versace (Di domenica 15 maggio 2022) Life&People.it Una volta all’anno più di 40 paesi, uniti dalla musica, condividono emozioni ed energia che anche in questa edizione 2022 dell’Eurovision ha tenuto incollati milioni di telespettatori; tra esplosioni di luci, coreografie spettacolari e look scintillanti, la serata finale ha incoronato vincitrice: l’Ucraina. Una vittoria che arriva dal cuore, un segnale di pace che va oltre la musica e lo spettacolo L’Ucraina, oltre a vincere l’iconico trofeo del microfono di vetro, avrà l’onore di ospitare il prossimo Eurovision Song Contest. Dopo una breve polemica, da parte della Germania, per l’appello di sostegno da parte della Kalush Orchestra, che sembrava potesse mettere a repentaglio la classifica, la vittoria è stata festeggiata da tutti i paesi in gara con grande gioia. ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 15 maggio 2022) Life&People.it Una volta all’anno più di 40 paesi, uniti dalla musica, condividono emozioni ed energia che anche in questa edizione 2022 dell’ha tenuto incollati milioni di telespettatori; tra esplosioni di luci, coreografie spettacolari escintillanti, la serata finale ha incoronato vincitrice: l’Ucraina. Una vittoria che arriva dal cuore, un segnale di pace che va oltre la musica e lo spettacolo L’Ucraina, oltre a vincere l’iconico trofeo del microfono di vetro, avrà l’onore di ospitare il prossimoSong Contest. Dopo una breve polemica, da parteGermania, per l’appello di sostegno da parteKalush Orchestra, che sembrava potesse mettere a repentaglio la classifica, la vittoria è stata festeggiata da tutti i paesi in gara con grande gioia. ...

