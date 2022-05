Livorno | rave party abusivo | 80 denunce | intervengono le forze dell’ordine

Advertising

Parpiglia : RT @MediasetTgcom24: Livorno, blitz forze dell'ordine a rave party: 80 identificati #livorno - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Livorno, blitz forze dell'ordine a rave party: 80 identificati #livorno - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Livorno, blitz forze dell'ordine a rave party: 80 identificati #livorno - MediasetTgcom24 : Livorno, blitz forze dell'ordine a rave party: 80 identificati #livorno - losservcom : Polizia e Carabinieri lo hanno scoperto in una zona boschiva nella frazione di Fiorentina #Livorno #Piombino… -

commenta Ottanta ragazzi provenienti da diverse regioni sono stati identificati da polizia, carabinieri e guardia di finanza, durante unparty organizzato abusivamente in una zona boschiva di Piombino, nella frazione Fiorentina in località Cagliana. Altri 200 giovani sono stati allontanati prima ancora che arrivassero nel luogo ......musicali senza licenza rientranti nella categoria deiparty (in fase di definizione in questa provincia con il contributo delle altre forze di polizia), venivano inviati rinforzi da(...PIOMBINO: Un sospetto ha fatto scattare l'allarme. Polizia, carabinieri e guardia di finanza si sono ritrovati nel bosco per intercettare l'arrivo dei camper ...Ottanta ragazzi provenienti da diverse regioni sono stati identificati da polizia, carabinieri e guardia di finanza, durante un rave party organizzato abusivamente in una zona boschiva di Piombino, ne ...