Liverpool, Klopp: “Rigori? Li vinciamo con un neuroscienziato” | VIDEO (Di domenica 15 maggio 2022) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, rivela il "segreto" per battere i Rigori nella finale di FA Cup il Chelsea. Ecco il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di domenica 15 maggio 2022) Jurgen, allenatore del, rivela il "segreto" per battere inella finale di FA Cup il Chelsea. Ecco il

Advertising

sportface2016 : #Liverpool , #Klopp : “Non è vero che tutti tifano per il nostro titolo come dice #Guardiola , ma capisco sia diffi… - sportface2016 : #Liverpool, #Klopp: 'E' stata colpa mia se #Mané ha sbagliato il rigore' - cmdotcom : Klopp, il segreto dietro al successo del Liverpool in FA Cup: 'Vinciamo grazie a neuroscienziati'… - sportli26181512 : Klopp, il segreto dietro al successo del Liverpool in FA Cup: 'Vinciamo grazie a neuroscienziati': Metti Jurgen Klo… - Xenobrigatismo : RT @MCaronni: Dopo oltre 2 anni di #Liverpool forse sarebbe il caso di parlare 5 min di #Klopp. Personaggio incredibile, ma risultati come… -