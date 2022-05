LIVE Virtus Bologna-Pesaro 74-65 Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: parziale micidiale degli emiliani, Pesaro prova a rimanere in partita fino alla fine (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-65 Cordinier col fallo! il francese chiude il 2+1, i bolognesi riprendono tre possessi pieni di vantaggio. 71-65 Kyle Weems dal pitturato, +6 V-nere e time-out Banchi. 69-65 Gancio perfetto di Jaiteh, +4 Virtus Bologna. 67-65 3/3 di Doron Lamb dalla lunetta. 67-62 Sampson piazza dal pitturato un canestro importantissimo, +5 V-nere. 65-62 Altra segnatura dall’arco con Simone Zanotti, -3 Pesaro! 65-59 Tripla piazzata perfettamente da Matteo Tambone, che sale a quota 11 punti questa sera. Fallo antisportivo fischiato anche a Jones, si riprenderà con una semplice rimessa. 65-56 Tyrique Jones vola e segna! Sampson spinge l’avversario americano e si becca un fallo antisportivo. 65-54 Bomba di Daniel Hackett, +11 ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-65 Cordinier col fallo! il francese chiude il 2+1, i bolognesi riprendono tre possessi pieni di vantaggio. 71-65 Kyle Weems dal pitturato, +6 V-nere e time-out Banchi. 69-65 Gancio perfetto di Jaiteh, +4. 67-65 3/3 di Doron Lamb dlunetta. 67-62 Sampson piazza dal pitturato un canestro importantissimo, +5 V-nere. 65-62 Altra segnatura dall’arco con Simone Zanotti, -3! 65-59 Tripla piazzata perfettamente da Matteo Tambone, che sale a quota 11 punti questa sera. Fallo antisportivo fischiato anche a Jones, si riprenderà con una semplice rimessa. 65-56 Tyrique Jones vola e segna! Sampson spinge l’avversario americano e si becca un fallo antisportivo. 65-54 Bomba di Daniel Hackett, +11 ...

