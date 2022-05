LIVE Virtus Bologna-Pesaro 62-54, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: bolognesi ancora avanti, Pesaro fatica a rimanere a contatto! Ultimi 10? decisivi (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-59 Tripla piazzata perfettamente da Matteo Tambone, che sale a quota 11 punti questa sera. Fallo antisportivo fischiato anche a Jones, si riprenderà con una semplice rimessa. 65-56 Tyrique Jones vola e segna! Sampson spinge l’avversario americano e si becca un fallo antisportivo. 65-54 Bomba di Daniel Hackett, +11 Virtus Bologna e massimo vantaggio! Incomincia l’ultimo quarto alla Segafredo Arena: la Virtus Bologna cerca di mantenere il margine accumulato fino alla fine per aggiudicarsi gara-1. Con questo canestro di Belinelli si chiude anche il terzo quarto, con la Virtus Bologna ancora avanti 62-54. 62-54 Belinelli sulla sirena! Che giocata per la guardia di San Giovanni ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-59 Tripla piazzata perfettamente da Matteo Tambone, che sale a quota 11 punti questa sera. Fallo antisportivo fischiato anche a Jones, si riprenderà con una semplice rimessa. 65-56 Tyrique Jones vola e segna! Sampson spinge l’avversario americano e si becca un fallo antisportivo. 65-54 Bomba di Daniel Hackett, +11e massimo vantaggio! Incomincia l’ultimo quarto alla Segafredo Arena: lacerca di mantenere il margine accumulato fino alla fine per aggiudicarsi gara-1. Con questo canestro di Belinelli si chiude anche il terzo quarto, con la62-54. 62-54 Belinelli sulla sirena! Che giocata per la guardia di San Giovanni ...

