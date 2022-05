LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: gara-1, pronti alla palla a due! (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 Squadre in campo e pronte per la palla a due. 16.55 Pesanti le assenze nelle due squadre. Milano sarà senza i già citati Dinos Mitoglou, Malcolm Delaney e Nicolò Melli, mentre Reggio Emilia dovrà fare a meno come detto di Osvaldas Olisevicius e di Leonardo Candi e Momo Diouf. 16.50 Reggio Emilia, invece, ha tre giocatori in doppia cifra: Osvaldas Olisevicius (16,1 punti, ma out per infortunio), Mikael Levon Hopkins (13,6) e Andrea Cinciarini (10,6), che ha anche 10,1 assist a partita. 16.45 Milano ha quattro giocatori con una media punti in doppia cifra: Dinos Mitoglou (11,5) che però è squalificato, Shavon Shields (11,4), Sergio Rodriguez (11,0) e Malcolm Delaney (10,1), ma out per ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.57 Squadre in campo e pronte per la pa due. 16.55 Pesanti le assenze nelle due squadre.sarà senza i già citati Dinos Mitoglou, Malcolm Delaney e Nicolò Melli, mentredovrà fare a meno come detto di Osvaldas Olisevicius e di Leonardo Candi e Momo Diouf. 16.50, invece, ha tre giocatori in doppia cifra: Osvaldas Olisevicius (16,1 punti, ma out per infortunio), Mikael Levon Hopkins (13,6) e Andrea Cinciarini (10,6), che ha anche 10,1 assist a partita. 16.45ha quattro giocatori con una media punti in doppia cifra: Dinos Mitoglou (11,5) che però è squalificato, Shavon Shields (11,4), Sergio Rodriguez (11,0) e Malcolm Delaney (10,1), ma out per ...

