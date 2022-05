LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia | Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA | gara-1 in tempo reale

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida tra, valevole come-1 dei quarti di finale deidellaA diarriva all’appuntamento dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto alle spalle della Virtus Bologna. L’ha raggiunto anche idi Eurolega, dove però è stata eliminata dall’Efes Istanbul e questo finale di stagione è caratterizzato soprattutto dalle assenze. Oltre al caso Dinos Mitoglou, fermato per doping, non ci saranno Nicolò Melli (uno ...