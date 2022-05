LIVE MotoGP | GP Francia 2022 in DIRETTA | Quartararo uomo da battere | Bagnaia ci prova

(Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56 Saranno ben 27 i giri da percorrere. 13.55ha pagato sempre 2-3 decimi dadurante il fine settimana. Riuscirà a colmare il gap? In fondo è la gara che conta, le prove lasciano il tempo che trovano. 13.52 Inno nazionale francese. La ‘Marsigliese’ risuonerà poi anche a fine gara? 13.52 Per tutto il fine settimana il più veloce sul passo è stato Fabio. Il francese potrebbe anche tentare la fuga solitaria, a patto che para bene e non si ritrovi intruppato nel traffico. 13.50 La classifica del Mondiale: 1. Fabio(Yamaha) 89 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 823. Enea Bastianini (Ducati) 69 4. Alex Rins (Suzuki) 695. Francesco(Ducati) 566. Joan Mir (Suzuki) ...

: calendario e classifiche. Griglia di partenza: 27 giri del circuito di Le Mans. 1a fila 1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1'30"450 2. Jack Miller (Aus) Ducati 1'30"519 3. Aleix ...Il GP di Francia è in diretta tv su Sky Sporte su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Dopo le gare della Moto3 e della Moto2, il circuito di Le Mans è pronto ad ospitare il "main event" del ...La stagione MotoGP del 2022 sta offrendo uno spettacolo molto equilibrato in pista, con tanti piloti che ad ogni Gran Premio possono essere protagonisti assoluti. Le fastidiose gocce di pioggia hanno ...La gara sul circuito francese vede i bolidi italiani dettare legge davanti a Suzuki, Yamaha e Honda. In Moto 3 successo di Jaume Masiá su Ktm ...