LIVE Moto3, GP Francia 2022 in DIRETTA: si riparte dopo la bandiera rossa causata dalla pioggia! (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche -9 giri: Foggia resta attaccato allo spagnolo, sono tutti vicinissimi! -10 giri: Masia resiste all’attacco di Foggia e resta davanti: conferma il gran ritmo odierno, visto anche nel warm-up. -11 giri: Caduta per Scott Ogden. Jaume Masia si porta in testa, secondo Foggia, terzo Sergio Garcia, quarto Andrea Migno e quinto Tatsuki Suzuki. -11 giri: Diogo Moreira è nettamente calato, dodicesimo posto al momento per il brasiliano. -12 giri: Masia passa Suzuki! -13 giri: Foggia prende la scia di Moreira e va davanti a tutti! Gran doppio sorpasso di Suzuki ed è secondo! Uno-due Leopard come in griglia di partenza! -13 giri: Concluso il primo giro; ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca Qualifiche – Highlights Qualifiche -9 giri: Foggia resta attaccato allo spagnolo, sono tutti vicinissimi! -10 giri: Masia resiste all’attacco di Foggia e resta davanti: conferma il gran ritmo odierno, visto anche nel warm-up. -11 giri: Caduta per Scott Ogden. Jaume Masia si porta in testa, secondo Foggia, terzo Sergio Garcia, quarto Andrea Migno e quinto Tatsuki Suzuki. -11 giri: Diogo Moreira è nettamente calato, dodicesimo posto al momento per il brasiliano. -12 giri: Masia passa Suzuki! -13 giri: Foggia prende la scia di Moreira e va davanti a tutti! Gran doppio sorpasso di Suzuki ed è secondo! Uno-due Leopard come in griglia di partenza! -13 giri: Concluso il primo giro; ...

