LIVE Moto2, GP Francia 2022 in DIRETTA: Acosta vola nel warm-up, alle 12.30 il via della gara (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI warm-UP E gara DEL GP DI Francia DI MOTOGP alle 9.40 E 14.00 11.30 Piccola modifica nel programma, in seguito alla bandiera rossa della Moto3. La partenza della Moto2 è stata ritardata di 10 minuti, quindi si comincia alle 12.30. 9.34 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle 12.20 per la gara della Moto2! 9.32 Di seguito la top10 del warm-up della Moto2 a Le Mans: 1 51 P. Acosta 1:36.343 2 96 J. ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-UP EDEL GP DIDI MOTOGP9.40 E 14.00 11.30 Piccola modifica nel programma, in seguito alla bandiera rossaMoto3. La partenzaè stata ritardata di 10 minuti, quindi si comincia12.30. 9.34 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento12.20 per la! 9.32 Di seguito la top10 del-upa Le Mans: 1 51 P.1:36.343 2 96 J. ...

