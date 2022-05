LIVE Milan-Atalanta, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: il Diavolo al bivio decisivo per lo scudetto (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Atalanta partita di Serie A, Pioli non può permettersi la sconfitta. bivio decisivo per lo scudetto del Milan, infatti la squadra rossonera per vincere lo scudetto deve fare gli ultimi quattro punti, ciò vuol dire un massimo di un pari e una vittoria. Questo ovviamente se l’Inter non perde o pareggia, con la vittoria dei rossoneri che decreterebbe la fine della sfida. Per quanto riguarda la formazione, Pioli sceglie i titolari: Maignan in porta, Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Nel mezzo Kalulu e Tomori. Mediana con Tonali e Bennacer. Trequartista Kessié con Saelemaekers a ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale dipartita diA, Pioli non può permettersi la sconfitta.per lodel, infatti la squadra rossonera per vincere lodeve fare gli ultimi quattro punti, ciò vuol dire un massimo di un pari e una vittoria. Questo ovviamente se l’Inter non perde o pareggia, con la vittoria dei rossoneri che decreterebbe la fine della sfida. Per quanto riguarda la formazione, Pioli sceglie i titolari: Maignan in porta, Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Nel mezzo Kalulu e Tomori. Mediana con Tonali e Bennacer. Trequartista Kessié con Saelemaekers a ...

