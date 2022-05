LIVE Italia-Canada hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: serve il miracolo storico contro i maestri (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Svizzera Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2022 che si svolgono a Helsinki (Finlandia). Si sfidano Italia e Canada. Gli azzurri hanno cominciato il loro percorso con una sconfitta 5-2 contro la Svizzera: alla formazione di Gregory Ireland non sono bastate le segnature di Phil Pietroniro e Daniel Glira. In ogni caso la selezione Italiana ha saputo reggere discretamente l’urto contro una squadra di alto rango come quella elvetica. L’obiettivo dell’Italia è la salvezza nella ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Svizzera Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata del Gruppo A deidisuche si svolgono a Helsinki (Finlandia). Si sfidano. Gli azzurri hanno cominciato il loro percorso con una sconfitta 5-2la Svizzera: alla formazione di Gregory Ireland non sono bastate le segnature di Phil Pietroniro e Daniel Glira. In ogni caso la selezionena ha saputo reggere discretamente l’urtouna squadra di alto rango come quella elvetica. L’obiettivo dell’è la salvezza nella ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 8? ?? Km 104 ??20 riders | 20 corridori ?? 2'27' > Peloton | Gruppo Maglia Rosa ??Live:… - Rvaticanaitalia : #Live Alessandro Monteduro @acs_italia: in Ucraina abbiamo trovato una Chiesa locale fantastica, sempre vicina agli… - Inter : ?? | REPORT Il nostro racconto della vittoria, we #MADEIT ?? ?? - Emergenza24 : [15.05-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - FrancoZerlenga : Bravo Zelensky i partiti nazi fascisti russi fuori legge. In Italia gli struzzi del Cosapir non indagano sui fi… -