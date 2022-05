LIVE Italia-Canada hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurri a caccia del miracolo contro i campioni del mondo in carica (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 La squadra di Gregory Ireland, dopo il buon debutto contro la forte Svizzera (k.o. per 5-2), affronta la Nazionale più forte del raggruppamento. Serve un autentico miracolo per ottenere un risultato positivo da parte degli azzurri. 11.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2022 di Helsinki (Finlandia). La cronaca di Italia-Svizzera Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali di ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 La squadra di Gregory Ireland, dopo il buon debuttola forte Svizzera (k.o. per 5-2), affronta la Nazionale più forte del raggruppamento. Serve un autenticoper ottenere un risultato positivo da parte degli. 11.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, seconda giornata del Gruppo A deidisudi Helsinki (Finlandia). La cronaca di-Svizzera Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata del Gruppo A deidi ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 8? ?? Km 104 ??20 riders | 20 corridori ?? 2'27' > Peloton | Gruppo Maglia Rosa ??Live:… - Rvaticanaitalia : #Live Alessandro Monteduro @acs_italia: in Ucraina abbiamo trovato una Chiesa locale fantastica, sempre vicina agli… - Inter : ?? | REPORT Il nostro racconto della vittoria, we #MADEIT ?? ?? - Gif_di_Tina : @DursoAVita1 @_Alessio_88 Ma 'Live Non è la Pupa e il Secchione' che si spostava se l'Italia fosse passata ai mondiali andava bene, vero? - rtl1025 : ? In #Italia non si fanno più figli, come mai? L'opinione di Rosa da #Forlì all'#IndignatoSpeciale?? ?? LIVE ??… -