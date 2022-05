LIVE Italia-Canada 1-6 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: i canadesi dilagano nella terza frazione (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.06 6-1 Canada! GREGOR! L’Italia era sbilanciata in avanti ed ha subito il contropiede del numero 73 che davanti a Fazio non ha perdonato. 5.35 Nuovo powerplay per l’Italia: stavolta è penalizzato Sillinger. 7.10 Gli azzurri non sfruttano questo vantaggio, non riuscendo a concludere verso la porta. 8.48 Sanzione per Barzal e Italia in superiorità numerica nei prossimi due minuti. 9.55 Ci prova ancora Sillinger! Si distende reattivamente Fazio. 11.30 L’Italia cerca di tenere: anche questa partita sta dando delle ottime percezioni per il prosieguo di questi Mondiali. 13.54 Time-out chiamato da Ireland: l’Italia non vuole lasciarsi andare in questo finale di partita. 14.33 Buona percussione di ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.06 6-1! GREGOR! L’era sbilanciata in avanti ed ha subito il contropiede del numero 73 che davanti a Fazio non ha perdonato. 5.35 Nuovo powerplay per l’: stavolta è penalizzato Sillinger. 7.10 Gli azzurri non sfruttano questo vantaggio, non riuscendo a concludere verso la porta. 8.48 Sanzione per Barzal ein superiorità numerica nei prossimi due minuti. 9.55 Ci prova ancora Sillinger! Si distende reattivamente Fazio. 11.30 L’cerca di tenere: anche questa partita sta dando delle ottime percezioni per il prosieguo di questi. 13.54 Time-out chiamato da Ireland: l’non vuole lasciarsi andare in questo finale di partita. 14.33 Buona percussione di ...

