LIVE Italia-Canada 1-6 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: gli azzurri perdono con onore contro i campioni del mondo (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 La nostra DIRETTA LIVE di Italia-Canada finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per vivere tutte le partite dell’Italia nei Mondiali di hockey su ghiaccio 2022. Un caro saluto e buona domenica a tutti! 13.38 Non è stata una cattiva prestazione da parte degli azzurri: in particolare il primo tempo è stato ottimo, con il vantaggio trovato. Nel secondo e nel terzo tempo è venuta meno la pericolosità offensiva, ma la prova è stata incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti. FINISCE LA PARTITA! Canada BATTE Italia 6-1. 1.58 L’Italia si sta rendendo pericolosa nel finale ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per vivere tutte le partite dell’neidisu. Un caro saluto e buona domenica a tutti! 13.38 Non è stata una cattiva prestazione da parte degli: in particolare il primo tempo è stato ottimo, con il vantaggio trovato. Nel secondo e nel terzo tempo è venuta meno la pericolosità offensiva, ma la prova è stata incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti. FINISCE LA PARTITA!BATTE6-1. 1.58 L’si sta rendendo pericolosa nel finale ...

