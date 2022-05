LIVE Italia-Canada 1-5 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: i canadesi dilagano nella terza frazione (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Time-out chiamato da Ireland: l’Italia non vuole lasciarsi andare in questo finale di partita. 14.33 Buona percussione di Hannoun che viene fermato proprio sul più bello. 15.47 Prova a farsi rivedere in attacco l’Italia: il passivo è sin troppo severo per quello che si è visto. 17.11 MAYO! 5-1 Canada! Bucato l’intervento di Fazio grazie ad un tiro violento da lontano. 17.47 Whitecloud manca la deviazione a rete! L’aveva innescato alla grande Roy. 18.15 Il Canada sembra non voler accelerare troppo in questi primi minuti: il risultato è più che rassicurante. 19.30 Colpito in pieno un arbitro a velocità supersonica alla mano! COMINCIA IL TERZO PERIODO! Adesso un’altra breve pausa, ci sentiamo per il terzo ed ultimo tempo. FINE SECONDO ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Time-out chiamato da Ireland: l’non vuole lasciarsi andare in questo finale di partita. 14.33 Buona percussione di Hannoun che viene fermato proprio sul più bello. 15.47 Prova a farsi rivedere in attacco l’: il passivo è sin troppo severo per quello che si è visto. 17.11 MAYO! 5-1! Bucato l’intervento di Fazio grazie ad un tiro violento da lontano. 17.47 Whitecloud manca la deviazione a rete! L’aveva innescato alla grande Roy. 18.15 Ilsembra non voler accelerare troppo in questi primi minuti: il risultato è più che rassicurante. 19.30 Colpito in pieno un arbitro a velocità supersonica alla mano! COMINCIA IL TERZO PERIODO! Adesso un’altra breve pausa, ci sentiamo per il terzo ed ultimo tempo. FINE SECONDO ...

