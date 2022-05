LIVE Italia-Canada 1-3 hockey ghiaccio | Mondiali 2022 in DIRETTA | i canadesi prendono le distanze | ma buona prova degli azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.28 Non riesce più a risalire il campo l’come faceva nel primo tempo. Il pressing canadese è troppo feroce. 4.46 ROY!! 3-1! Splendida stoccata del numero 10: disco che finisce all’angolino. Non è bastata l’apertura alare di Fazio. 6.20 Il riflesso di Fazio su Barzal! Negli ultimi minuti è un assalto canadese. 7.15 Già sei tiri in porta in questo secondo tempo per il, ma un solo gol all’attivo. 8.20 Si salva l’! Hannoun è stato bravissimo a prendersi un fallo quando Graves stava per concludere a rete. 9.03 Si chiude il powerplay per il! 9.39 Batherson pericoloso! Gran presa alta di Fazio, sempre attentissimo sui tiri più insidiosi. 10.55 Sanzione per Glira e powerplay che il ...